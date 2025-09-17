Αποθέωσε τον Αταμάν ο Μίτσοφ: «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι ο καλύτερος προπονητής, δεν ξέρω γιατί κάποιος μπορεί να τον υποτιμά»

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ αποθέωσε σε δηλώσεις του τον πρώην προπονητή του στην Γαλατάσαραϊ, Εργκίν Αταμάν δηλώνοντας πως τα αποτέλεσματα δείχνουν ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη Meridian Sport:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να τον υποτιμά. Λένε ότι είναι εύκολο όταν έχεις απεριόριστο μπάτζετ με 25, 30, 35 εκατομμύρια… Αλλά πρέπει να το προσαρμόσεις. Δεν είναι απλά ότι υπογράφεις 10 αστέρες, γιατί η μπάλα είναι μία.

Και ο Αταμάν έχει δείξει ότι το κάνει με εξαιρετική επιτυχία και με πολύ μικρότερους συλλόγους, όπου κέρδισε τα πάντα, και στη συνέχεια έκανε back-to-back με την Εφές. Πριν από αυτό, οδήγησε τη Γαλατασαράι στον τίτλο του EuroCup, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του τουρκικού συλλόγου εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια, κέρδισε δύο φορές το EuroLeague. Mετά μετακόμισε στον Παναθηναϊκό και αμέσως έγινε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης.

Ενώ όλοι ήταν σκεπτικοί, λέγοντας ‘Αποκλείεται, είναι η πρώτη χρονιά και όλα είναι καινούργια΄’. Πέρυσι, έφτασε στο Final Four. Σε κάθε άθλημα είναι πολύ δύσκολο, το πιο δύσκολο πράγμα, το να παραμείνεις στην κορυφή.

Δεν ξέρω ποιος μπορεί πραγματικά να τον υποτιμήσει. Ίσως είναι συνέπεια ορισμένων δηλώσεων, της ενέργειας, των σχολίων και της συμπεριφοράς του εκτός γηπέδου… Αλλά όταν κοιτάς τα αποτελέσματα που έχει πετύχει, αυτό που έκανε για το τουρκικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δείχνει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής»