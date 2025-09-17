Απολαυστικό video της FIBA για τον Γιάννη: Έτσι οδήγησε την Ελλάδα στο μετάλλιο

H FIBA δημιούργησε ένα video εννιά λεπτών για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πως οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η FIBA και το εκπληκτικό video:

«Ο Greek Freak έβαλε την Ελλάδα ξανά στο βάθρο!

Δείτε πλήρη highlights διάρκειας 9 λεπτών της ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025.

Τα νούμερα του Γιάννη στη διοργάνωση: 27.3 πόντοι με 68.5% στα σουτ εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ»