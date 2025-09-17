Θ.Μικρόπουλος: «Στόχος του Πανιωνίου είναι ένας τίτλος μέσα στην επόμενη τριετία»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος κατά την παρουσίαση της νέας ομάδας τόνισε πως ο στόχος είναι ένας τίτλος την επόμενη τριετία.

Σε μια όμορφη εκδήλωση στην Εστία Νέας Σμύρνης και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Θεόδωρος Μικρόπουλος έδωσε το σύνθημα της… αντεπίθεσης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος στην τοποθέτησή του ενόψει της νέας χρονιάς (και όχι μόνο) που θα βρει την ομάδα σε…διπλή αποστολή στην Stoiximan GBL και το BKT Eurocup έβαλε ψηλά τον πήχη. Κι αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό στους παριστάμενους καθώς ο πρόεδρος τόνισε ότι «στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει έναν τίτλο, εγχώριο ή ευρωπαϊκό μέσα στην επόμενη τριετία»!

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της ομάδας αλλά και της φανέλας με υπογραφή των Antetokounbros για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Πλήθος κόσμου, από το Δ.Σ. του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., την ΠΑΕ, την ομάδα βόλεϊ, εκπρόσωποι των ακαδημιών κι άλλων τμημάτων όπως και φιλικών και γειτονικών σωματείων, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και του Κοινοβουλίου, παλαιοί αθλητές και προπονητές της ομάδας όπως και φίλαθλοι δήλωσαν παρουσία διατρανώνοντας ότι ο Σύλλογος είναι ΕΝΩΜΕΝΟΣ και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί.

O συνΠρόεδρος, Παναγιώτης Ηλιάδης, είχε σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Ελλάδας κι έστειλε την αγάπη του προς όλους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής:

«Είμαστε πάλι εδώ για τέταρτη χρονιά. Κάθε χρονιά είναι και διαφορετική και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους τίμησαν την εκδήλωσή μας, είναι τιμή μας που βρίσκονται εδώ.

Κάνοντας έναν απολογισμό της νέας χρονιάς έχω να πω ότι επιστρέψαμε στην Basket League και καταφέραμε να φτάσουμε στην έβδομη θέση. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε και κάπως καλύτερα. Πάντως αυτή η θέση μας άνοιξε το δρόμο να παίξουμε στην Ευρώπη. Θεωρητικά η χρονιά ήταν επιτυχημένη όμως δεν στεκόμαστε εκεί.

Για τη νέα χρονιά, πρώτα έπρεπε να πάρουμε έναν προπονητή που θα είναι έμπειρος και θα έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και να προχωρήσει την ομάδα. Το όνομα του Luka Pavicevic ήρθε ως φυσική κατάληξη αυτής της έρευνας και είμαι πολύ χαρούμενος που δέχθηκε να προχωρήσουμε μαζί. Luka σε ευχαριστώ.

Στη συνέχεια οι προπονητές άρχισαν να χτίζουν την ομάδα, δεν χάσαμε πολύ χρόνο και πιστεύω ότι κάναμε δυναμικό μπάσιμο αρχικά στην ελληνική αγορά. Συμφωνήσαμε με Έλληνες παίκτες οι οποίοι- πιστεύω- ότι σε σχέση με τις άλλες ομάδες της δυναμικότητάς μας είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με τους ξένους παίκτες που αποκτήσαμε η ομάδα θα έχει μια πολύ καλή πορεία αν όλα πάνε καλά, αν είμαστε υγιείς.

Η δεύτερη ενέργεια έγινε με το Eurocup. Ήταν μια δύσκολη συνθήκη γιατι δεν .ήταν εύκολο να μπεις σε ένα τέτοιο κλαμπ ομάδων όταν λείπεις για χρόνια. Μας δέχθηκαν αφού κι εμείς τηρήσαμε όσα μας ζήτησαν και πιστεύω ότι η πορεία μας κι εκεί θα είναι πολύ επιτυχημένη.

Για το τέλος, θα αναφέρω κάτι σημαντικό. Υπάρχει μια εγγλέζικη λέξη που λέγεται substance. Είναι μια ταινία που είχε κάτι να πει, ισως λίγο υπερβολική αλλά σημαίνει ουσία, το κυρίαρχο συστατικό. Στην περίπτωσή μας αυτό είναι ο κόσμος. Πρέπει να ανταποκριθεί, να πλημμυρίσει το γήπεδο να το νιώσουν οι παίκτες και η ομάδα να μη σταματιέται. Αυτό θέλουμε σαν διοίκηση και όλοι μαζί μια γροθιά θα πετύχουμε».