Ομπράντοβιτς για τις μεταγραφές: «Χρειαζόμαστε έξι ψηλούς, έχουμε τέσσερις»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του μίλησε για τα κενά στο ρόστερ της Παρτίζαν και τις ανάγκες που υπάρχουν για την απόκτηση ψηλού

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Βάνια (Μαρίνκοβιτς) φαινόταν καλά χθες στην πρώτη προπόνηση. Χρειαζόταν λίγη ξεκούραση. Είναι πολύ δύσκολο για τους παίκτες να επιστρέψουν αμέσως μετά το EuroBasket, το Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρειάζονται ξεκούραση, τόσο ψυχική όσο και σωματική. Επέστρεψε με μεγάλη όρεξη. Ο Καρλίκ (Τζόουνς) αισθάνεται καλύτερα και σίγουρα θα παίξει στην Αυστραλία.

Κατά τον προγραμματισμό της φετινής σεζόν, γνωρίζαμε ότι έπρεπε να λάβουμε υπόψη τους τραυματισμούς και το βαρύ πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον έξι ψηλούς παίκτες, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις: τους Ντίλαν Οσετκόσφκι και Τζαμπάρι Πάρκερ, που είναι υγιείς, και τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Αλέξι Ποκουσέβσκι, που είναι τραυματίες.

Προφανώς, χρειαζόμαστε έναν άλλο ψηλό παίκτη. Προσπαθήσαμε όλο το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε για διάφορους λόγους»