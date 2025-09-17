Γκραντ: «Revenge season; Ναι υπάρχουν ομάδες που θέλουμε να κερδίσουμε»…

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στα Μέσα που ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν, στη συμμετοχή του με τις ΗΠΑ και στις πρώτες εντυπώσεις του από την Αυστραλία. Αποστολή στη Μελβούρνη: Βασίλης Παπαθεοδώρου.

Aναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Τι του έκανε εντύπωση στο πρώτο διήμερο της ομάδας στην Αυστραλία: «Οι φίλαθλοι. Ακόμα και στην Αυστραλία έχουμε τόσους πολλούς οπαδούς και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Δεν περίμενα να δω τόσους πολλούς εδώ αλλά ο Παναθηναϊκός και η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Και είναι πολύ ωραίο».



Για το αν θα ήθελε κάποια στιγμή να διεξαχθούν φιλικά και στις ΗΠΑ: «Ναι θα ήταν πολύ ωραίο εάν παίζαμε και στην Αμερική. Ξέρω ότι και εκεί είναι πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν πολλοί Έλληνες και θα ήταν διασκεδαστικό να παίζαμε μπροστά τους».



Για τη νέα σεζόν: «Στην προετοιμασία θα προσπαθήσουμε να έρθουμε όλοι μαζί και να δέσουμε ως ομάδα. Θα έρθουν τα παιδιά από το Eurobasket και θα παίξουμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Όμως όσον αφορά τη σεζόν θέλουμε την κορυφή. Να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας για φέτος».



Για το αν βλέπει ως “revenge season” τη φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό: «Σεζόν εκδίκησης; Ναι, υπάρχουν ομάδες που θέλουμε να κερδίσουμε αλλά στόχος μας είναι, οποιαδήποτε ομάδα και αν έχουμε απέναντί μας, είναι να κερδίζουμε. Στο τέλος να βρεθούμε στην κορυφή».



Για τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ για το FIBA Americup: «Είχε πλάκα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα και ήταν πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίζω φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ».