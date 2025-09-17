Μίροτιτς: «Ελπίζω να είμαι το στοιχείο που έλειπε από τη Μονακό ώστε να κατακτήσει την Euroleague»

Ο Νίκολα Μίροτιτς σε δηλώσεις του μίλησε για την έναρξη της σεζόν με την Μονακό σημειώνοντας πως ελπίζει να είναι το στοιχείο που λείπει από την ομάδα για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα

Η Μονακό συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, με το πρώτο τζάμπολ στην Euroleague να πλησιάζει. Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Μονεγάσκων, ο Νίκολα Μίροτιτς μίλησε για τη νέα χρονιά κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, με τον πολύπειρο φόργουορντ να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ελπίζει να είναι το κομμάτι που έλλειπε από τον σύλλογο του Μόντε Κάρλο και θα το βοηθήσει ώστε να φτάσει στην κορυφή.

«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ με αυτή τη φανέλα. Η ομάδα έχει φιλοδοξίες, μεγάλους στόχους. Όταν βλέπεις έναν οργανισμό να χτίζει κάτι ξεχωριστό, θέλεις να είσαι μέρος του. Στα 34 μου θέλω να κερδίζω. Ελπίζω να είμαι το στοιχείο που έλειπε από την ομάδα για να κυνηγήσει τον τίτλο στην Euroleague.

Έχουμε δύο MVP της Euroleague (Ο ίδιος το 2022 και ο Μάικ Τζέιμς το 2024), αλλά μας λείπει το πιο σημαντικό πράγμα, το τρόπαιο της Euroleague. Για αυτό είμαι εδώ. Έχω δουλέψει σκληρά για αυτό και μερικές φορές χρειάζεται χρόνος για να συνεχίσεις να πιστεύεις. Πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, και η Μονακό μπορεί να είναι αυτό το μέρος. Το να είσαι στο Final Four είναι ήδη ένα τεράστιο επίτευγμα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάθε χρονιά»