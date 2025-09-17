Φιλικό με άρωμα... Ευρωλίγκας στα Λιόσια για την ΑΕΚ

H AEK φιλοξενεί στα Άνω Λιόσια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε σε φιλική αναμέτρηση, με την Ένωση να τεστάρει τις δυνατότητες της λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Η ΑΕΚ έχει μπει στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της και σήμερα (19:30, ΕΡΤ2) υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε στην ανακαινισμένη SUNEL Arena, σε ένα φιλικό που η Ένωση θα τεστάρει τις δυνατότητες της λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ενώ ο μοναδικός απόντας θα είναι ο Δημήτρης Κατσίβελης που θα μπει σε φουλ ρυθμούς μετά το φιλικό, καθώς επέστρεψε από τη Ρίγα με την Εθνική μόλις πριν από δύο μέρες.

Από την πλευρά της Φενέρ, οι Ζάγκαρς και Μέλι έχουν ενσωματωθεί κανονικά, ενώ Γιάντουνεν και Μπιτίμ θα πάρουν ανάσες μετά το Eurobasket.