«NBA Europe από το 2027: Λονδίνο και Μάντσεστερ στο προσκήνιο»

Η πολυσυζητημένη προοπτική του NBA Europe φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πρεμιέρα το 2027.

Σύμφωνα με βρετανικό ρεπορτάζ, δύο ομάδες, με έδρες στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, δίνοντας ξεχωριστή δυναμική στο νέο εγχείρημα.

Η Yorkshire Post αποκάλυψε ότι η ίδρυση της GBB League (GBBL), ενός νέου βρετανικού πρωταθλήματος μπάσκετ, θα συμπέσει με την πρώτη σεζόν του NBA Europe.

Η έναρξη τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2027, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα, αλλά και τη δημιουργία μίας νέας ελίτ ακαδημίας για νεαρούς παίκτες που θα αποτελέσουν τη «μαγιά» της Εθνικής Ομάδας Μεγάλης Βρετανίας.

Η GBBL τόνισε στη δήλωσή της:

«Η πρώτη μας σεζόν θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2027, σε απόλυτο συντονισμό με το NBA Europe, και σε συνεργασία με την Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ και τις επιμέρους ομοσπονδίες. Στόχος μας είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων και η δημιουργία ισχυρής μπασκετικής ταυτότητας στη χώρα».