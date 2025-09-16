«Ο Λεμπρόν έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες»

O Μπράιαν Γουίντχορστ μίλησε για τον Λεμπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως ο «Βασιλιάς» έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες εκτός του ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Αυτή θα είναι η 23η σεζόν του «Βασιλιά» στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ και κανείς δεν ξέρει ακόμα αν θα είναι και η τελευταία του.

O Μπράιαν Γουίντχορστ του «ESPN» μίλησε στο «The Hoop Collective» podcast για τον θρύλο των «Λιμνανθρώπων» και μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Λεμπρόν έχει συνδεθεί και με άλλες λίγκες εκτός του ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Συνεχίζω να ακούω ανθρώπους να λένε πως είναι η τελευταία του σεζόν. Έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες. Δεν ξέρω, ίσως. Αλλά αν παραμείνει υγιής, δεν βλέπω τον Λεμπρόν Τζέιμς να χαλαρώνει. Ίσως έχει κουραστεί να το κάνει, αλλά δεν βλέπω τον Λεμπρόν Τζέιμς να χαλαρώνει τόσο».