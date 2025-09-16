«Περίπατος» για την Χάποελ κόντρα στην Κιριάτ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κιριάτ για το League Cup και πανηγύρισε μία άνετη νίκη με 101-66.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε με την Κιριάτ για το League Cup και πήρε μία πολύ εύκολη νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 101-66 και έτσι είναι μόνη πρώτη στον όμιλό της με ρεκόρ 2-0. Στο 1-1 η Κιριάτ και ακολουθεί η Νες Ζιόνα με ρεκόρ 0-2.

Για τους νικητές ο Νταν Οτούρου μέτρησε 22 πόντους και 2 ριμπάουντ, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να προσθέτει 16 πόντους και 2 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Μπαρ Τίμορ με 11 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γιουβάλ Χοστέτερ με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Έλι Ντολίνσκι, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με επίσης 10 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 41-29, 75-40, 101-66

Τα στατιστικά του αγώνα.