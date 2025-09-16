Ηρακλής: Πρώτη προπόνηση για Λάμπρεχτ - Τι δήλωσε ο Σιγάλας για τον Φάντερμπερκ

Την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή έκανε ο νέος παίκτης της ομάδας, Τιμ Λάμπρεχτ.

Ο 27χρονος Βέλγος σέντερ προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες και τους νέους του προπονητής, κάνοντας μια πρώτη γνωριμία και με το Ιβανώφειο. Ο Λάμπρεχτ, ο οποίος αντικαθιστά προσωρινά τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, υποβλήθηκε πρώτα στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Σιγάλα.

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τον Φάντερμπερκ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στο ρόστερ του Ηρακλή, λόγω προβλήματος που προϋπήρχε από το προηγούμενο πρωτάθλημα (Πολωνία), ο Σιγάλας διευκρίνισε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Θέλαμε άμεσα παίκτη, η ομάδα δεν μπορούσε να περιμένει. Ο Φάντερμπερκ είναι ένας εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής, θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον. Έχει συμβόλαιο, έχει μια υποχρέωση απέναντί μας. Αν λύσει το πρόβλημά του, η υποχρέωση συνεχίζεται».