MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Λεμπρόν: «Η ηλικία δεν μετράει, είναι απλά ένας αριθμός»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του τόνισε πως δε σκέφτεται την ηλικία του, καθώς είναι μόνο ένας αριθμός.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για μία ιστορική σεζόν, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα αγωνιστεί για 23η σεζόν στον «μαγικό κόσμο».

Ο «Βασιλιάς» τραυματίστηκε στο γόνατο στα play-offs και συνεχίζει την αποθεραπεία του ώστε να είναι 100% έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία των Λος Άντζελες Λέικερς.

Μιλώντας στο «CGTN Sports Scene» ο Λεμπρόν τόνισε πως δεν έχει σημασία η ηλικία του, καθώς πρόκειται απλώς για έναν αριθμό. Υπογράμμισε πως νιώθει την ενέργεια κάθε φορά που είναι στο παρκέ και προσπαθεί να δώσει τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα του.

Χαρακτηριστικά είπε: «Η ηλικία δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Σίγουρα νιώθω ενέργεια κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ, προσπαθώ να δώσω τα πάντα στους συμπαίκτες μου και να βγω εκεί έξω και να κερδίσω».

Λεμπρόν: «Η ηλικία δεν μετράει, είναι απλά ένας αριθμός»