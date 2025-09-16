Λεμπρόν: «Η ηλικία δεν μετράει, είναι απλά ένας αριθμός»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του τόνισε πως δε σκέφτεται την ηλικία του, καθώς είναι μόνο ένας αριθμός.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για μία ιστορική σεζόν, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα αγωνιστεί για 23η σεζόν στον «μαγικό κόσμο».

Ο «Βασιλιάς» τραυματίστηκε στο γόνατο στα play-offs και συνεχίζει την αποθεραπεία του ώστε να είναι 100% έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία των Λος Άντζελες Λέικερς.

Μιλώντας στο «CGTN Sports Scene» ο Λεμπρόν τόνισε πως δεν έχει σημασία η ηλικία του, καθώς πρόκειται απλώς για έναν αριθμό. Υπογράμμισε πως νιώθει την ενέργεια κάθε φορά που είναι στο παρκέ και προσπαθεί να δώσει τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα του.

Χαρακτηριστικά είπε: «Η ηλικία δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Σίγουρα νιώθω ενέργεια κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ, προσπαθώ να δώσω τα πάντα στους συμπαίκτες μου και να βγω εκεί έξω και να κερδίσω».