Μαρούσι: Χωρίς Σαλάς και Καρακώστα στο διεθνές τουρνουά της Άγκυρας

Η αποστολή του Αμαρουσίου αναχωρεί νωρίς το πρωί της Τετάρτης με προορισμό την Άγκυρα και το σπουδαίο τουρνουά φιλικών αγώνων.

Στα πλαίσια του διεθνούς τουρνουά «YALCIN EFE TOURNAMENT» το Μαρούσι θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά (18 και 20 Σεπτεμβρίου) που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της προετοιμασίας του για την σεζόν 2025-26.

Στην Αθήνα θα μείνουν οι τραυματίες Σαλάς και Καρακώστας για να συνεχίσουν την θεραπευτική αγωγή τους. Αντίθετα θα ταξιδέψουν κανονικά ο Χάρης Γιαννόπουλος και ο Λόντον Περάντες οι οποίοι αρχίζουν να μπαίνουν σταδιακά στους ρυθμούς της ομάδας.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη (16.00) με την οικοδέσποινα Τουρκ Τέλεκομ, ενώ το το δεύτερο θα γίνει το Σάββατο, ανάλογα με το αποτέλεσμα, με τον νικητή ή τον ηττημένο της άλλης αναμέτρησης: Λοκομοτίβ Κουμπάν- Καρσίγιακα.