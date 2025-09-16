To «γαλανόλευκο» post του Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν στην Εθνική ομάδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket της Λετονίας, με τους διεθνείς να το γιορτάζουν δεόντος το βράδυ της Δευτέρας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λατρεύει να παίζει για την «γαλανόλευκη» κάτι που αποδείχθηκε ακόμα ένα καλοκαίρι, με τον σουπερ-σταρ της ομάδας να δημοσιεύει ακόμα ένα post.
Ο Γιάννης ανέβασε ένα video με διάφορες στιγμές του από την Εθνική ομάδα και έγραψε: «Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου»