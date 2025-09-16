Περιστέρι: Με Άρη, Προμηθέα και Μύκονο το 6ο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»

Από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου και με τη συμμετοχή των Άρη, προμηθέα Πάτρας και Μυκόνου, διοργανώνει το Περιστέρι το 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες:

“Το 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» διοργανώνει η ΚΑΕ Περιστέρι τιμώντας τη μνήμη ενός σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΩΔΩΝΗ, την κορυφαία εταιρεία γαλακτοκομικών, που εξάγει ελληνικά προϊόντα σε 5 ηπείρους και πάνω από 50 χώρες, στις 19 και 21 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου»!

Η παρουσία του Άρη Betsson, του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ Cola και του Α.Ο. Μυκόνου Betsson, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεξαχθεί ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου, όπου οι φίλοι του Συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα εισιτήρια των αγώνων θα διατίθενται από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι, 12131) από Δευτέρα (15/9) έως Πέμπτη (18/9), μεταξύ των ωρών 17:00-20:00, ενώ τις ημέρες των αγώνων θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 15:00.

Επίσης, οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου σε όλους τους αγώνες του τουρνουά.

Τα εισιτήρια είναι ημερήσια και αφορούν στην παρακολούθηση και των δυο αγώνων που θα γίνουν την κάθε ημέρα του τουρνουά και οι τιμές τους ξεκινούν από τα 10 ευρώ.

Το πρόγραμμα του 6ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»

Παρασκευή 19/9

18:00 Προμηθέας ΒΙΚΟΣ Cola-Α.Ο. Μυκόνου Betsson

20:45 Περιστέρι-Άρης Betsson

Κυριακή 21/9

16:30 Άρης Betsson-Α.Ο. Μυκόνου Betsson

19:15 Περιστέρι-Προμηθέας ΒΙΚΟΣ Cola.