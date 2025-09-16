Στην άλλη άκρη του πλανήτη, η καρδιά χτυπά ακόμη πιο δυνατά για τον Παναθηναϊκό

Συγκινητικά ανατριχιαστική η στάση των ομογενών στην Αυστραλία, κάνοντας κάθε πιθανή αμφιβολία για το ταξίδι εκεί να πηγαίνει περίπατο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Αυστραλία. Διαφορετική πίστα. Χρειάζονται 24 ώρες περίπου, κυρίως σε πτήσεις αλλά και αεροδρόμια. Μαζί με πολλά χρήματα φυσικά. Να το κάνεις για αναψυχή, για επαγγελματικό λόγο λίγων ημερών, έχει καλώς. Σκεφτείτε τώρα να πρέπει να γίνει αυτό το ταξίδι, με γνώση πως αφήνεις πίσω σου την Ελλάδα για να βρεις μια καλύτερη ζωή. Φεύγεις χωρίς να ξέρεις πότε και με ποιες συνθήκες θα επιστρέψεις.

Σφίγγεται η καρδιά σου. Απλά στην ιδέα. Φανταστείτε στην πράξη. Αυτό που έκαναν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο παρελθόν δηλαδή. Όχι μόνο τις εποχές των παππούδων μας. Ακόμη και πριν 10-15 χρόνια, τον καιρό της κρίσης.

Παιδιά που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, μεγαλωμένα με «γλύκα» για οτιδήποτε ελληνικό. Οι περιγραφές των δικών τους ή οι σύντομες επισκέψεις τους για διακοπές, δεν τους δείχνουν την μεγάλη εικόνα που ίσως δημιουργεί αρνητισμό. Λατρεύουν τη χώρα. Λατρεύουν οτιδήποτε τους συνδέει με αυτή. Ο Παναθηναϊκός είναι ακριβώς αυτός ο συνδετικός κρίκος.

Η χαρά των ομογενών για την παρουσία των «πράσινων», διόλου τυχαία ή στημένη. Αυθόρμητη, από καρδιάς. Ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι, για αυτό το εκτίμησαν και το σεβάστηκαν απεριόριστα αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός.

Άνθρωποι με φανέλες του τελευταίου ευρωπαϊκού, μωρά με εμφάνιση Σλούκα, πατέρας και γιος με τατουάζ το έμβλημα και τα επτά αστέρια. Πόση λαχτάρα και πόση χαρά μπορεί να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να διεξάγει φέτος το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στα μέρη τους.

Το αγωνιστικό σκέλος περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι απουσίες, η κούραση, ξεπερνιούνται. Η προσφορά αναμνήσεων και εμπειριών ζωής στους Έλληνες ομογενείς, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το δεδομένο μεγαλείο του κλαμπ.

Η κατάσταση έχει και δεύτερη ανάγνωση. Αυτή από την πλευρά των «πράσινων». Τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν καλά τι σημαίνει ο σύλλογος για τον κόσμο του εντός συνόρων ή σε ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα όμως, βιώνουν ένα διαφορετικό επίπεδο του legacy. Τόσο μακριά κι όμως τόση αγάπη, τέτοια «τρέλα» για το «τριφύλλι».

Με τα λόγια ό,τι κι αν ειπωθεί μοιάζει με παραμυθάκι. Ακόμη κι αν το πιστέψεις. Όταν σε παίρνουν απ’ το χεράκι και στο δείχνουν, είναι εντελώς διαφορετικό. Πήγε ο Ναν στην Αυστραλία και του φώναζαν MVP. Ακόμη κι αυτόν που είναι τέτοιο μπασκετικό μέγεθος, αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός στη μέση είναι πιθανό να περπατούσε στη Μελβούρνη και να μην τον αναγνώριζαν.

Με τι μπορεί να συγκριθεί αυτή η εμπειρία η οποία ακόμη δεν έχει κορυφωθεί καν; Με πόσα Super Cup; Με πόσες μέρες ξεκούρασης; Αθλητικές εμπειρίες ζωής. Βγαλμένες απ’ την ψυχή ανθρώπων που λαχταρούσαν για οτιδήποτε ελληνικό και Παναθηναϊκό.

Αυτός ο οργανισμός λοιπόν, πήρε τη γενναία απόφαση. Τα λόγια περιττεύουν, η συγκίνηση και η έκπληξη παίρνουν τη θέση τους. Παιδιά που δεν έχουν ζήσει την Ελλάδα, αγάπησαν τον Παναθηναϊκό. Απλά επειδή τα πήραν οι δικοί τους να δουν τους παίκτες, να βγάλουν φωτογραφίες, τους έβαλαν την φανέλα.

Κάπως έτσι γιγαντώνεται το legacy. Έτσι τιμάς πραγματικά τη μνήμη του ανθρώπου που ευθύνεται για το μέγεθος του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Φροντίζοντας να προσφέρεις στιγμές ζωής σε ανθρώπους τόσο μακριά. Οι οποίοι δεν είναι λιγότερο «άρρωστοι» με το σύλλογο. Τους λείπει. Άξιζαν να τον έχουν δίπλα τους. Ένα πραγματικό δώρο στο όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Πόσο καλύτερα μπορούσε να τιμηθεί η κληρονομιά του;