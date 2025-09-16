Πανιώνιος: Σήμερα η παρουσίαση της ομάδας στην Εστία της Νέας Σμύρνης

Ο Πανιώνιος παρουσιάζει σήμερα (16/9, 20:00) τη νέα ομάδα και τη νέα φανέλα ενόψει της νέας σεζόν στην Εστία της Νέας Σμύρνης.

Ο Πανιώνιος καλεί όλους τους φίλους των «κυανέρυθρων» να δώσουν το παρών στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ομάδας και της νέας φανέλας το βράδυ της Τρίτης (16/9, 20:00) στην Εστία της Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

“Την Τρίτη 16/9 και ώρα 20:00 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, στο πιο εμβληματικό κτίριο της πόλης μας, θα γίνει η παρουσίαση της ομάδας μας και της νέας εμφάνισης για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026!

Για μια σεζόν που βρίσκει τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ στα υψηλά σκαλοπάτια της #StoiximanGBL και φυσικά στην Ευρώπη μέσω της συμμετοχής στο BKT EuroCup. Και μάλιστα στην επέτειο των 50 ετών από την πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Η Διοίκηση της ΚΑΕ, οι προπονητές και οι παίκτες καλούν την ΠΑΝΙΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σε αυτή την εκδήλωση.

Να είμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε το… τζάμπολ σε μια απαιτητική αλλά γεμάτη κίνητρο χρονιά!

ΠΑΜΕ!!!”