Ρίτσι: «Τουρνουά υψηλού επιπέδου, θα επιστρέψουμε καλύτερη ομάδα από την Κρήτη»

Ο Τζιανπάολο Ρίτσι λίγες μέρες πριν διεθνές τουρνουά της Κρήτης μίλησε για την ετοιμότητα της ομάδας του, ενώ χαρακτήρισε την διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Το 5ο Aegean Omiros College CRETE IBT βρίσκεται προ των πυλών (19-21 Σεπτεμβρίου) και Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο, Φενέρ και Ερυθρός Αστέρας θα δώσουν δυνατά τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αρχηγός της ιστορικής ιταλικής ομάδας Τζιαμπάολο Ρίτσι μιλώντας στους διοργανωτές του τουρνουά ανέφερε:

«Ανυπομονούμε να παίξουμε σε αυτό το τόσο δυνατό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από τη στιγμή που έχουμε τόσα καινούρια πρόσωπα στο ρόστερ μας, θεωρώ πως πρόκειται για μία σπουδαία ευκαιρία να μετρήσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας που βρισκόμαστε αγωνιστικά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως από την Κρήτη θα επιστρέψουμε καλύτερη ομάδα»