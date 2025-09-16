Ξέσπασε σε κλάματα ο Αταμάν κατά τη διάρκεια της υποδοχής της αποστολής της Τουρκίας (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά την τελετή υποδοχής της Εθνικής Τουρκίας από το EuroBasket μετά τον χαμένο τελικό με την Γερμανία.

«Θερμή» υποδοχή επεφύλλασαν οι Τούρκοι στην Εθνική ομάδας μπάσκετ της χώρας που επέστρεψε από το Eurobasket με το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Εργκίν Αταμάν κατά την διάρκεια των δηλώσεων του στους εκπροσώπους του Τύπου δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνηση του και τα δάκρυα του. Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού συγκρατήθηκε προκειμένου να μιλήσει μπροστά στο πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποθεώσει τους διεθνείς.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό», ανέφερε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.



«Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ»