Οι Χοκς έκαναν trade τον Μπάφκιν στους Νετς για χρήματα

Τα «γεράκια», ήρθαν σε συμφωνία με τους Μπρούκλιν Νετς για την παραχώρηση του Κόμπε Μπάφκιν, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ένα αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό.
Ο Μπάφκιν επιλέχθηκε στο No15 του draft το 2023, όμως μετά τις αλλαγές στο ρόστερ των Χοκς, δεν έβρισκε χώρο στο ροτέισον και έτσι θα κάνε μια νέα αρχή στους Νετς.
The Atlanta Hawks are trading guard Kobe Bufkin to the Brooklyn Nets for cash considerations, sources tell ESPN. Bufkin was Atlanta's No. 15 pick in the 2023 NBA draft, and this now gives him a fresh opportunity in Brooklyn, and the Hawks some roster flexibility. pic.twitter.com/5km2RMICrS— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2025