Οι Χοκς έκαναν trade τον Μπάφκιν στους Νετς για χρήματα

Οι Ατλάντα Χακς μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους, θέλησαν να ελαφρύνουν λίγο το salary cap τους.

Τα «γεράκια», ήρθαν σε συμφωνία με τους Μπρούκλιν Νετς για την παραχώρηση του Κόμπε Μπάφκιν, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ένα αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό.

Ο Μπάφκιν επιλέχθηκε στο No15 του draft το 2023, όμως μετά τις αλλαγές στο ρόστερ των Χοκς, δεν έβρισκε χώρο στο ροτέισον και έτσι θα κάνε μια νέα αρχή στους Νετς.

