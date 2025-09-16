Έξαλλος ο Γιάννης σε live του: «Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην διάρκεια του live του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική, «τρελάθηκε» από τους Τούρκους που σχολίαζαν με emoji τουρκικές σημαίες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μοιράστηκε στιγμές από τα αποδυτήρια της Εθνικής, λίγο μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket και όπως ήταν φυσικό δέχθηκε καταιγισμό σχολίων στο live του στο Instagram.

Κάποιοι φίλοι της Τουρκίας, ωστόσο άρχισαν να σχολιάζουν ποστάροντας emoji με τουρκικές σημαίες, κάτι που έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σε έντονο ύφος είπε: «Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ».

Δείτε το σχετικό video: