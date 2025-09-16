Στα μπουζούκια για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική ομάδα (pic+vid)

Η Εθνική Ελλάδος μετά από 16 χρόνια επέστρεψε στην ζώνη των μεταλλίων σε μεγάλη διοργάνωση, με τους πανηγυρισμούς για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket να συνεχίζονται.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της και το... μενού πλέον, περιλαμβάνει ένα μεγάλο γλέντι στα μπουζούκια.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες διεθνείς, το προπονητικό τιμ και τα μέλη της ΕΟΚ, θα βρεθούν στο Ποσειδώνιο που άνοιξε αποκλειστικά για την Εθνική, για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Στο εν λόγω νυχτερινό κέντρο, τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρρης, που θα αναλάβει την διασκέδαση των Ελλήνων διεθνών, για να γιορτάσουν με τρόπο... ελληνικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.