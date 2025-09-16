Μήνες επιτυχιών, βρείτε τον μόνο που έσπευσε να προβληθεί τη στιγμή της χαράς

Υδατοσφαίριση, στίβος, πάλη, μπάσκετ, η Ελλάδα πανηγύρισε μετάλλια σπουδαία, με τους προέδρους των Ομοσπονδιών να τηρούν άψογη στάση αφήνοντας αθλητές κι αθλήτριες να απολαύσουν τις στιγμές τους. Πλην ενός…

Ζούμε την άνθιση του ελληνικού αθλητισμού και αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά τα τεράστια προβλήματα και τη στασιμότητα των ετών της οικονομικής κρίσης που ακολουθήθηκε από την πανδημία, η χώρα μας είναι ξεκάθαρο πως ορθοποδεί.

Είτε με πλάνο, είτε από τύχη, είτε λόγω προσωπικότητας αθλητών και αθλητριών. Στο τέλος της ημέρας, δεν έχει μεγάλη σημασία και δεν ακυρώνει καμία επιτυχία.

Οι Εθνικές ομάδες του πόλο σάρωσαν στα παγκόσμια, με τις γυναίκες να παίρνουν χρυσό και τους άνδρες χάλκινο. Στο παγκόσμιο στίβου που είναι σε εξέλιξη, ο Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Κουγιουμτσίδης στο παγκόσμιο της πάλης πήρε το χρυσό μετάλλιο. Και φυσικά η Εθνική μπάσκετ πήρε το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ.

Μεγαλύτερη προβολή απ’ όλα, δόθηκε στο μπάσκετ λόγω του ενδιαφέροντος του κόσμου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις υπόλοιπες επιτυχίες. Οι οποίες μοιάζουν μεγαλύτερες, καθώς έγιναν με δουλειά μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας και με λιγότερη προβολή απ’ όση άξιζαν.

Η σοβαρότητα που επέδειξε το κάθε άθλημα που εκφράζεται μέσω του προεδρείου του, ήταν ενδεικτική του πόσο πίστευε ο καθένας στην δουλειά που είχε κάνει. Κυρίως όμως, είναι ένδειξη του σεβασμούς απέναντι στους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες. Αθλητές και αθλήτριες, προπονητές, ανθρώπους που μόχθησαν υπό αντίξοες συνθήκες ειδικά στα σπορ χωρίς την τεράστια εμπορικότητα.

Είδατε πουθενά τον πρόεδρο της ΚΟΕ να βουτά στις πισίνες την ώρα που πανηγύρισαν αθλητές ή αθλήτριες; Είδατε τον πρόεδρο της πάλης σε πανηγυρικές φωτογραφίες ή video; Πήρε πουθενά το μάτι σας την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουπλάντις να… χορεύει;

Ο μόνος που έτρεξε να «κλέψει» δόξα, ήταν εκείνος που χρειάζεται την προβολή λιγότερο απ’ τον καθένα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος. Γιατί το ίδιο του άθλημα του δίνει προβολή, την οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δε θέλει. Επειδή αυτή αφορά ευθύνες τις οποίες δεν αναλαμβάνει για προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος. Ξαφνικά εμφανίστηκε και… χόρεψε στα αποδυτήρια, για να τον τραβήξουν video και να πάρει την προβολή.

Στα θεωρητικά «μικρότερα» σπορ, παρά τη δεδομένη χαρά, επέδειξαν οι παράγοντες αυτοσυγκράτηση. Δίνοντας χώρο στους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες να απολαύσουν τις στιγμές τους, τους κόπους τους.

Εκείνοι μάλιστα, έχουν ξεκάθαρα λιγότερες ευκαιρίες για να φανούν. Οπότε θα μπορούσε ως ένα σημείο να δικαιολογηθεί μια πιο έντονη αντίδραση πάνω στη χαρά και στους πανηγυρισμούς. Όχι σε επίπεδο Λιόλιου, ένα κλικ πιο κάτω έστω…

Ίσως τελικά όταν έχεις κοπιάσει, μοχθήσει, βοηθήσει τους αθλητές και τις αθλήτριες, όταν αντιλαμβάνεσαι τους αγώνες τους και σέβεσαι τους κόπους τους, να συμπεριφέρεσαι με τη δέουσα σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Στο μπάσκετ αυτά τα «προνόμια» δεν τα έχει η Ομοσπονδία. Ούτε στη συμπεριφορά, ούτε – κυρίως – στη συνεισφορά και την αντίληψη της κατάστασης.