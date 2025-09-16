Μπακς και Ρόκετς άνοιξαν... κόντρα για Γιάννη και Σενγκούν (pics)

Η κόντρα που άνοιξε ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν, δεν πέρασε απαρατήρητη στην Αμερική.

Οι δηλώσεις του Τούρκου σέντερ για τον Έλληνα σούπερ σταρ, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στα social media δημιουργήθηκε κόντρα ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Χιούστον Ρόκετς.

Τα «Ελάφια», αρχικά ρώτησαν το κοινό τους πώς θα χωρέσουν στο εξώφυλλο του προφίλ τους στο «Χ» μια φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Τελικά οι Μπακς έβαλαν μια φωτογραφία κατσίκας (σ.σ. goat) με φόντο τον Παρθενώνα, εννοώντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο GOAT (σ.σ. Greatest Of All Time) στο NBA.

Οι Ρόκετς απάντησαν με ανάλογο τρόπο, προσπαθώντας να χωρέσουν μια φωτογραφία του Σενγκούν με την φανέλα της Τουρκίας, καταλήγοντας και αυτοί στην επιλογή φωτογραφίας μιας κατσίκας...