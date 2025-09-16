«Τρέλα» για τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία: Εστιατόριο δημιούργησε το «PAO Gate 13 Souvlaki» (pic)

H παρουσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, έχει προκαλέσει... φρενίτιδα στους οπαδούς του Τριφυλλιού, που δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο.

Ελληνικό εστιατόριο στην Μελβούρνη, μάλιστα κληρώνει τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν (18/9), με την συμμετοχή στον διαγωνισμό να είναι απλή.

Όποιοι ομογενείς πάνε στο εστιατόριο «Stalactites» και παραγγείλουν το έδεσμα που είναι αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό, το «PAO Gate 13 Souvlaki», θα κερδίσουν αυτόματα συμμετοχή στην κλήρωση.

Αντιπροσωπεία της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού, μάλιστα βρέθηκε στο εστιατόριο και δοκίμασε το συγκεκριμένο σουβλάκι, με το εστιατόριο να αναρτά και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα.