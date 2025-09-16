Αξέχαστες στιγμές στη Μελβούρνη για τους ομογενείς οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του πρώτου κομματιού της αποστολής των «πράσινων» στην Μελβούρνη, ο Κέντρικ Ναν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Τζέριαν Γκραντ υπέγραψαν δεκάδες αυτόγραφα, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει το video από το meet and greet που διοργάνωσε.
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από την Μελβούρνη, εξέφρασαν την χαρά τους που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες, ενώ η τρέλα τους για το Τριφύλλι είναι τόσο μεγάλη, που ετοιμάζονται να πάνε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν το δεύτερο γκρουπ των παικτών!
H KAE Παναθηναϊκός, μάλιστα έστησε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ένα PAOSHOP Pop-Up Store στον πρώτο όροφο του Vanilla Oakleigh, προκειμένου να μπορέσουν οι φίλοι του Τριφυλλιού να πάρουν ένα κομμάτι της ομάδας πίσω στο σπίτι τους.
Δείτε παρακάτω το σχετικό video:
Unforgettable moments in Melbourne! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 15, 2025
From smiles and autographs to pictures and chants, our fans created a unique atmosphere as the team connected with the green family in Australia.
A special PAOSHOP Pop-Up Store was also set up on site, giving our supporters the chance to… pic.twitter.com/hf2YJuiS8u