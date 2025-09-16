Αξέχαστες στιγμές στη Μελβούρνη για τους ομογενείς οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Η παρουσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία προκάλεσε κύμα αγάπης από την ελληνική κοινότητα, με τους ομογενείς οπαδούς του Τριφυλλιού να περιμένουν πώς και πώς για να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους παίκτες.

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του πρώτου κομματιού της αποστολής των «πράσινων» στην Μελβούρνη, ο Κέντρικ Ναν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Τζέριαν Γκραντ υπέγραψαν δεκάδες αυτόγραφα, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει το video από το meet and greet που διοργάνωσε.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από την Μελβούρνη, εξέφρασαν την χαρά τους που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες, ενώ η τρέλα τους για το Τριφύλλι είναι τόσο μεγάλη, που ετοιμάζονται να πάνε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν το δεύτερο γκρουπ των παικτών!

H KAE Παναθηναϊκός, μάλιστα έστησε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ένα PAOSHOP Pop-Up Store στον πρώτο όροφο του Vanilla Oakleigh, προκειμένου να μπορέσουν οι φίλοι του Τριφυλλιού να πάρουν ένα κομμάτι της ομάδας πίσω στο σπίτι τους.

Δείτε παρακάτω το σχετικό video: