Ο Γιάννης να είναι περήφανος για τον εαυτό του, εμείς θα είμαστε για τον Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κέρδισε απλώς ένα μετάλλιο, κέρδισε τη δικαίωση μιας ζωής γεμάτης αγώνα και περηφάνια. Κέρδισε επίσης και όσους πήγαν να του διαλύσουν την ζωή. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Ο «Greek Freak» πέτυχε κατά τον ίδιο το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. Και δεν το είπε ούτε για να εκβιάσει κάποιο συναίσθημα, ούτε για να του φωνάξουν μπράβο*.

Ο Έλληνας NBAer βρέθηκε στο βάθρο της Ευρώπης παρέα με τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου, τον Θανάση, τον Κώστα, τον Τολιόπουλο και όλη την ελληνική αποστολή. Σε περίπτωση που δεν έγινε κατανοητό: την ΕΛΛΗΝΙΚΗ αποστολή.

Ένα παιδί από τα Σεπόλια ή μάλλον για κάποιος «ένας ξένος που ζει στην Ελλάδα», κατάφερε να φτάσει να πάρει μετάλλιο με την Εθνική.

Αυτός ο «ξένος», λύγισε στην κάμερα έβαλε τα κλάματα, έγινε ένα κουβάρι με τα αδέλφια του στο παρκέ και όλοι μαζί πανηγύριζαν σαν μικρά παιδιά μετά από ένα κατόρθωμα με τα χρώματα της «γαλανόλευκης». Προσωπική δικαίωση; Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό, πολλά παραπάνω από αυτό.

Όταν είσαι σε μια ομάδα παίζεις για το σύνολο, παίζεις για όλους. Και ο Γιάννης αυτό έκανε. Όχι μόνο σε αυτή την διοργάνωση, αλλά σε κάθε τουρνουά που φοράει το εθνόσημο. Κάθε φορά που γίνεται ανάκρουση του εθνικού ύμνου είναι σχεδόν δακρυσμένος και σέβεται τα όσα ακούγονται εκείνη την στιγμή.

Το 2009 όπως ο ίδιος τόνισε, είχε αφήσει στην άκρη το μπάσκετ γιατί βρισκόταν στην Θήβα με την μητέρα στην λαϊκή αγορά. Πάσχιζε να τα βγάλει πέρα και το μπάσκετ είχε πάει πολύ πίσω στις προτεραιότητές του. Πάλευε για την επιβίωση του, όπως παλεύει εδώ και μια δεκαετία για κάθε μπάλα, για κάθε νίκη. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει, να παλεύει με όλο του το είναι σε κάθε μάχη, εντός και εκτός παρκέ.

Ένα παιδί που κάποιοι του έβαλαν χιλιάδες εμπόδια, που κάποιοι άλλαζαν το επίθετο του επίτηδες, που αρνήθηκαν πολλάκις να του δώσουν αυτό που του ανήκει. Την ελληνική υπηκοότητα, το ελληνικό διαβατήριο.

Ευτυχώς ωστόσο εκείνοι που του έδωσαν απλόχερα την αγάπη τους και τον είδαν ως ένα παιδί ήταν περισσότεροι. Εκείνοι που τον βοήθησαν ήταν πιο δυνατοί. Άλλωστε πάντα ο σεβασμός, η αλήθεια και το φιλότιμο είναι πιο ισχυρά.

Θα μπορούσε κάλλιστα ο Γιάννης να μην κατέβει σε κανένα τουρνουά, να κάτσει στις ΗΠΑ και να αναμένει να ξεκινήσει η σεζόν στο NBA; Ναι θα μπορούσε. Το έκανε; Όχι. Και δεν το έκανε γιατί αγαπάει την Ελλάδα με τόσο πάθος που ορισμένοι δεν αντέχουν να βλέπουν. Γιατί νιώθει την ελληνική υπηκοότητα τιμή του, πιθανότατα την μεγαλύτερη.

Ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι που μεγάλωσαν τον Γιάννη σε αυτή την χώρα (εκτός από την οικογένειά του) με αξίες και ιδανικά. Κόσμος που του έδωσε απλόχερα αγάπη και συμβουλές. Πάλι καλά που αυτοί νίκησαν όσους πήγαν να του διαλύσουν την ζωή.

*Από εκείνους πήρε πολλά μπράβο ο Γιάννης. Μπορεί να τα σέβεται, αλλά δεν του λείπουν και ούτε θα του έλειπαν αν δεν του τα έλεγαν. Δεν τα έχει ανάγκη. Ειδικά όταν έρχονται βεβιασμένα και για το θεαθήναι.

Να είμαστε περήφανοι εμείς για τον Γιάννη και εκείνος για τον εαυτό του. Να είμαστε περήφανοι ως λαός που δώσαμε στον κόσμο έναν σπουδαίο άνθρωπο πρώτα και μετά έναν από τους καλύτερους παίκτες στο παγκόσμιο μπάσκετ που φορά τα γαλανόλευκα και τα τιμάει και με το παραπάνω.