Αταμάν: «Ξέρω ότι είμαστε πρωταθλητές στην καρδιά σας, αλλά θα γίνουμε και πραγματικοί» (vid)

Η αποστολή της Τουρκίας έτυχε θερμής υποδοχής στην επιστροφή της στη χώρα της, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει το σύνθημα για την επόμενη μέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές στις καρδιές, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό.

Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ».