Το μετάλλιο για τους… τρεις σωματοφύλακες της Εθνικής!

Η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα, το οποίο στα πρόσωπα, τα βλέμματα και την… αύρα των τριών «σωματοφυλάκων» της έμοιαζε με χρυσό! Αποστολή στη Λετονία.

Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 (92-89) και ανέβηκε ξανά στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια. Ένα μετάλλιο που ξεπερνάει τα όρια ενός απλού αποτελέσματος: ανανεώνει τη σχέση του μπάσκετ με τον κόσμο, ξαναζωντανεύει το όνειρο και γίνεται σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Υπέρβαση ή μη, η επιτυχία είναι δεδομένη, είναι «εκεί» και ανήκει στους πρωταγωνιστές που τη δημιούργησαν.

Ωστόσο, όσο κι αν αυτό το χάλκινο ανήκει σε όλους, υπάρχει μια ειδική, ιδιαίτερη... αφιέρωση. Ο λόγος για τους τρεις «μπροστάρηδες» της Εθνικής, τους τρεις «σωματοφύλακες» που στάθηκαν όρθιοι, πάλεψαν, ένωσαν, ενέπνευσαν. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Κώστα Σλούκα, το μετάλλιο αυτό ήταν κάτι παραπάνω από ανταμοιβή... Ήταν δικαίωση.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η «σπουδαιότερη επιτυχία» στην αδιανόητη καριέρα του

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών δεν γύρισε ποτέ την πλάτη στην Εθνική. Πιστός στρατιώτης, παρών κάθε φορά που οι συνθήκες το επέτρεπαν, επέμενε χρόνια ότι του λείπει μόνο ένα πράγμα από το παλμαρέ του: ένα μετάλλιο με την Ελλάδα.

Πρωταθλητής στο ΝΒΑ, δύο φορές MVP στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο Γιάννης είχε τα πάντα. Κι όμως, στο βάθος της καρδιάς του, ένα κενό έμενε ανοιχτό. Η Ρίγα το γέμισε. Οι στιγμές που έζησε στη Λετονία ήταν κορυφαίες στην καριέρα του, ίσως και ανώτερες από τις νύχτες του Μιλγουόκι.

Ο ίδιος το είπε ξεκάθαρα: «Ήταν κάτι που δεν είχα πετύχει στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι κάτι πιο σημαντικό κι από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Κι αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το Μιλγουόκι είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά μιλάμε για 500-600 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν μπορείς να κάνεις χαρούμενος 12 εκατομμύρια Έλληνες και να εμπνεύσεις πολλά παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Ένα παιδί που θα μας βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα, όπως πίστεψα κι εγώ βλέποντας παλιά την ελληνική ομάδα».

Κώστας Παπανικολάου: Το παράδειγμα του αρχηγού

Ο Παπανικολάου δεν χρειάζεται... φαντεζί στατιστικά για να «γράψει» ιστορία. Δεν τον ένοιαξαν ποτέ οι αριθμοί ή τα προσωπικά ρεκόρ. Αυτό που τον όριζε πάντα ήταν η στάση του: «μαχητής», αφοσιωμένος, πρόθυμος να θυσιάσει το κορμί του για το κοινό καλό.

Στη Ρίγα (αλλά και στη Λεμεσό νωρίτερα), ο αρχηγός ήταν συγκινητικός. Αμυντικά πολέμησε σαν να μην υπάρχει αύριο, έδινε συνεχώς το σύνθημα με την ενέργεια και την αυταπάρνησή του. Έδειχνε κάθε βράδυ γιατί ήταν ο αρχηγός αυτού του γκρουπ παικτών.

Ο «Παπ» περιέγραψε το τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο με τη σεμνότητα που τον χαρακτηρίζει, όταν του δίνεται ένα δημόσιο βήμα... «Όπως είπε ο κόουτς ευελπιστούμε ότι με αυτή την επιτυχία να καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε ένα χαμόγελο, να κάναμε νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ όπως κι εμείς, η δική μας γενιά, ερωτεύτηκε το μπάσκετ, με τον κόουτς σαν παίκτη, με τον Νίκο Ζήση, τον Δήμο Ντικούδη, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Κώστα Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο, είναι ένα, είναι αγαπημένο, και είναι κάτω από τη στέγη της Εθνικής ομάδας», ήταν τα λόγια του.

Κώστας Σλούκας: Η συγκλονιστική προσπάθεια για να γίνει πράξη το... απωθημένο

Ο Σλούκας, όπως έλεγε και σε συνεντεύξεις του μέσα στο καλοκαίρι, είχε θέσει έναν σπουδαίο στόχο στο μυαλό του: ήθελε να αφήσει παρακαταθήκη, να ενώσει. Έχοντας δουλέψει με την ίδια προσήλωση που προετοιμάζεται για αγώνες πλέι οφ ή Final Four, έγινε -αυτονόητα- το... μυαλό της ομάδας.

Ο παίκτης που κρατούσε την μπάλα με αυτοπεποίθηση, που έκανε τους πάντες να νιώθουν ασφαλείς πως η σωστή επιλογή θα έρθει. Με στοχοπροσήλωση που συγκλόνισε, οδήγησε την Εθνική στον στόχο και δικαιώθηκε, για ακόμα μία φορά. Και από την άκρη του πάγκου, ο Βασίλης Σπανούλης αισθανόταν ένα... κλικ πιο ήρεμος, κάθε φορά που ο «Σλου» κατέβαζε την μπάλα ή καλούνταν να πάρει μία απόφαση.

Τα λόγια του 35χρονου γκαρντ στον απόηχο της νίκης επί των Φινλανδών είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση: «Η απογοήτευση μετά την Τουρκία ήταν μεγάλη, αλλά το κίνητρό μας για μετάλλιο ακόμη μεγαλύτερο. Είδαμε τα λάθη μας και κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, με εξαίρεση τα τελευταία δύο λεπτά. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι, να μην περιμένουμε στη γωνία για την αποτυχία. Αυτό που είδα με τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή, τον Παπαλουκά, αυτό είναι η Εθνική ομάδα. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτό το μετάλλιο είναι πάνω από όλα, είναι κάτι ασύλληπτο. Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα μου».

Η μεγάλη εικόνα μετά το μετάλλιο

Σλούκας και Παπανικολάου έχουν ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες πορείας με την Εθνική. Ο Γιάννης έδωσε τις δικές του, σκοτεινές ή μη, γνωστές ή άγνωστες «μάχες» με θεούς και δαίμονες για να φτάσει μέχρι εδώ, με το μυαλό του πάντα στην Ελλάδα και τη φανέλα με το εθνόσημο. Όλοι τους, με διαφορετικούς ρόλους, υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Σκέφτονταν πώς θα δώσουν... ζωή και προοπτική στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Κυριακή στην «Arena Riga» δεν ήταν απλώς το τέλος ενός τουρνουά, αλλά η αρχή μιας νέας σελίδας. Το 2009 μοιάζει μακρινό, οι παίκτες εκείνης της ομάδας ανήκουν πλέον στην ιστορία, αλλά η σημερινή επιτυχία δείχνει τον δρόμο.

Οι «τρεις σωματοφύλακες» χαμογελούν δικαιωμένοι και το ελληνικό μπάσκετ έχει μπροστά του μια σπάνια ευκαιρία: να χτίσει πάνω σε αυτό το μετάλλιο και να ξαναφέρει το άθλημα εκεί που ανήκει.

