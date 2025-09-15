Σενγκούν: «Θα βάλω τα δυνατά μου για να φτάσει η Τουρκία στην κορυφή»

Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε τον απολογισμό του Eurobasket για την Τουρκία και δεσμεύτηκε πως θα κάνει τα πάντα για να την φτάσει στην κορυφή.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας, αλλά ολόκληρης της Τουρκίας. Η περηφάνια στην καρδιά μου είναι πραγματικά δύσκολο να εξηγήσω. Κάθε αγώνας, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό ένιωσα για άλλη μια φορά την περηφάνια που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, σε κάθε νίκη, σε κάθε ήττα, είμαστε μαζί.



Ατελείωτες ευχαριστίες στους πολίτες μας που μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν, στο τεχνικό μας team, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μας. Μπορεί να μην φορέσαμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα αλλά το πολυτιμότερο πράγμα που κερδίσαμε είναι η θέση που κερδίσαμε στην καρδιά κάθε ατόμου σε αυτή τη χώρα.



Από εδώ και πέρα θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα και κάθε τουρνουά με το ίδιο πάθος και επιμονή και μεγαλύτερη πίστη. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι μαζί θα πετύχουμε μεγαλύτερες νίκες. Είναι η μεγαλύτερη περηφάνια μου να αγωνίζομαι για τη σημαία μας και όταν φτάσουμε ξανά εδώ θα βάλω τα δυνατά μου για να την φτάσω στην κορυφή».