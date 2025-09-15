Και νέος Ισπανός στην Αμερική: Στο De Paul ο Φαμπιάν Φλόρες

Ο 20χρονος Φαμπιάν Φλόρες θα μετακομίσει στην Αμερική και το πανεπιστήμιο De Paul, που θα συνεχίσει την καριέρα του, αφήνοντας πίσω την πατρίδα του.
Ο Ισπανός σέντερ αγωνιζόταν στη Μούρθια και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα U20 και πλέον θα κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
NEWS: 7'2 Spanish center Fabian Flores has committed to DePaul in the class of 2025, agents Marius Rutkauskas and Rafa Bethencourt told DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 15, 2025
The 20-year old ranked second in block percentage at this summer's FIBA U20 Eurobasket. pic.twitter.com/1AhpOiMRui