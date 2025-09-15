MENU
Και νέος Ισπανός στην Αμερική: Στο De Paul ο Φαμπιάν Φλόρες

Ακόμα ένα Ισπανός παίκτης που θα αφήσει την Ευρώπη για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 20χρονος Φαμπιάν Φλόρες θα μετακομίσει στην Αμερική και το πανεπιστήμιο De Paul, που θα συνεχίσει την καριέρα του, αφήνοντας πίσω την πατρίδα του.

Ο Ισπανός σέντερ αγωνιζόταν στη Μούρθια και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα U20 και πλέον θα κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

