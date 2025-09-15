Τρέλα στον Ολυμπιακό για το ματς με τον Παναθηναϊκό: Λίγα εισιτήρια μένουν για το sold out!

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός λίγα εισιτήρια απομένουν για το sold out για το παιχνίδι της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα ματς των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ στην Euroleague και το πρώτο sold out απέχει για περίπου 500 μαγικά χαρτάκια.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαρτίου του 2026 στην 30 αγωνιστική, είναι ελάχιστα και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες ώρες θα εξαντληθούν.

Πιο συγκεκριμένα περίπου 500 εισιτήρια είναι ακόμα διαθέσιμα για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, που θα είναι κατάμεστο.