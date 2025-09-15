Αταμάν: «Είμαι πολύ στεναχωρημένος, η ιστορία καταγράφει τους πρωταθλητές - Θα έρθει το τρόπαιο»

O Eργκίν Αταμάν με ανάρτησή του έκανε τον απολογισμό της παρουσίας της Τουρκίας στο Εurobasket, εκφράζοντας την στεναχώρια του που δεν τα κατάφερε στον τελικό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το ασημένιο μετάλλιο που κατακτήθηκε μετά από τόσα χρόνια είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα. Το τουρκικό έθνος είναι περήφανο για αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, είμαι βαθιά λυπημένος. Η ιστορία καταγράφει πάντα τους Πρωταθλητές κι εμείς το χάσαμε οριακά το χρυσό μετάλλιο. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπατριώτες που πίστεψαν σε εμάς και περίμεναν με ανυπομονησία αυτό το τρόπαιο μπροστά στις οθόνες τους.



Πιστεύω ολόψυχα πως αυτά τα παιδιά, που έφεραν το τουρκικό μπάσκετ πίσω στην κορυφή της Ευρώπης, θα φέρουν αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες φιλάθλους που ήρθαν στη Ρίγα για να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στον τελικό του Eurobasket και που έκαναν ολόκληρο τον κόσμο να ακούσει μαζί τον εθνικό μας ύμνο».