Ολυμπιακός: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια στη EuroLeague

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:
Αν δεν πρόλαβες να εξασφαλίσεις εισιτήριο διαρκείας, υπάρχει λύση! Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σου δίνει τη δυνατότητα να κλείσεις από τώρα θέση στο ΣΕΦ σε όποιον εντός έδρα αγώνα της EuroLeague Regular Season επιθυμείς!
Ζήσε από κοντά τη «μαγεία» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στήριξε την ομάδα μας στην προσπάθειά της να πετύχει τον στόχο της!
Πιο συγκεκριμένα:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προγραμματισμό των φιλάθλων, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/09/2025 και ώρα 14:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EUROLEAGUE REGULAR SEASON.
Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.
Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – DUBAI BASKETBALL
|
Παρασκευή 10/10/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – ANADOLU EFES ΙSTANBUL
|
Τρίτη 14/10/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – AS MONACO
|
Τετάρτη 29/10/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – HAPOEL IBI TEL AVIV
|
Παρασκευή 31/10/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE
|
Παρασκευή 07/11/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – ZALGIRIS KAUNAS
|
Τετάρτη 12/11/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – PARIS BASKETBALL
|
Παρασκευή 21/11/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|
Πέμπτη 04/12/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – VALENCIA BASKET
|
Τρίτη 16/12/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|
Παρασκευή 19/12/2025
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BAYERN MUNICH
|
Παρασκευή 09/01/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – MACCABI RAPYD TEL AVIV
|
Τρίτη 20/01/2026
|
19:30
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BARCELONA
|
Πέμπτη 29/01/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – VIRTUS BOLOGNA
|
Παρασκευή 06/02/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELG
|
Πέμπτη 12/02/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS
|
Παρασκευή 06/03/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – BASKONIA VITORIA GASTEIZ
|
Πέμπτη 19/03/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – REAL MADRID
|
Τρίτη 07/04/2026
|
21:15
|
OLYMPIACOS PIRAEUS – EA7 EMPORIO ARMANI MILAN
|
Πέμπτη 16/04/2026
|
21:15
Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ώρας ή ημερομηνίας αγώνα θα ενημερώνεστε εγκαίρως.
Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.
Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).
Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της Euroleague ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ με τους ακόλουθους τρόπους:
- ΜέσωInternet: (https://www.olympiacossfp.gr/ ΜΕΛΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙhttps://membersolympiacos.gr/login).
- Από το γραφείο του Τμήματος Μελών & Φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από τη θύρα 19 – Εμπορική Στοά).
Είσοδος παιδιών στους ΑΓΩΝΕΣ EUROLEAGUE
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση). Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού. Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.
Πολιτική ΑΜΕΑ:
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν εισιτήρια ΑΜΕΑ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link:
https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]
Όσον αφορά τους αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος GBL 2025/2026 θα βγει σχετική ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό.