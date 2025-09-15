Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αεροδρόμιο: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την άφιξη της Εθνικής ομάδας στο αεροδρόμιο σημείωσε πως δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket.

Η Ελληνική αποστολή έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ελ. Βενιζέλος γνωρίζοντας καθολική αποθέωση από πλήθος κόσμου που έδωσε το παρών στο αεροδρόμιο.

Οι διεθνείς έφτασαν με το μετάλλιο κρεμασμένο στον λαιμό, ενώ παρέλαβαν και τα αναμνηστικά δώρα και τις ανθοδέσμες που τους... περίμεναν στο αεροδρόμιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την αποχώρησή του από το αεροδρόμιο δήλωσε κουρασμένος, καθώς δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, μετά τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

“Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ”, δήλωσε ο Greek Freak.