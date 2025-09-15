Παπανικολάου: «Ελπίζω να κάναμε νέα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα - Το μπάσκετ είναι ενιαίο»

Ο Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο μετά την άφιξη της Εθνικής ομάδας, τόνισε πως ελπίζει αυτό το μετάλλιο να έκανε παιδία να αγαπήσουν το άθλημα, ενώ πρόσθεσε πως το μπάσκετ είναι ενιαίο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ευχαριστούμε σε όλους όσοι συνέβαλαν πολύ σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς και όπως είπε ο κοουτς ευελπιστούμε ότι με αυτή την επιτυχία να καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων να τους δώσαμε ένα χαμόγελο να κάναμε νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ όπως κι εμείς, η δική μας γενιά, ερωτεύτηκε το μπάσκετ, με τον κόουτς σαν παίκτη, με τον Νίκο Ζήση, τον Δήμο Ντικούδη, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο Κώστα Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο, είναι ένα, είναι αγαπημένο, και είναι κάτω από τη στέγη της Εθνικής ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστώ τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».