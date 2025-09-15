Αυτά είναι τα αναμνηστικά δώρα που θα παραλάβουν οι διεθνείς στο αεροδρόμιο (pic)

Αυτά είναι τα δώρα που θα παραλάβει η ελληνική αποστολή όταν αφιχθεί στο Ελ. Βενιζέλος από την Ρίγα της Λετονίας

Η Ελληνική αποστολή επιστρέφει με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές από το Eurobasket. O διεθνείς από ώρα σε ώρα αναμένεται να αφιχθούν στο Ελ. Βενιζέλος, εκεί όπου ετοιμάζεται μια ανάλογη υποδοχή μετά την μεγάλη επιτυχία της «γαλανόλευκης».

Μάλιστα έχουν ετοιμαστεί ορισμένα δώρα που θα παραλάβουν οι Έλληνες διεθνείς. Αυτά θα είναι από ένα βραβείο, σχεδιασμένο για την κατάκτηση του μεταλλίου, αλλά και ανθοδέσμες.

Στις οθόνες του αεροδρομίου, αναγραφόταν το μήνυμα “Σας ευχαριστούμε που μας ανεβάσατε ξανά στην κορυφή.

Δείτε τις φωτογραφίες: