Κύμα αγάπης από την ελληνική κοινότητα: Συνάντησαν Ναν, Γκραντ, Ρόγκα και… τρελάθηκαν!

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του πρώτου πράσινου γκρουπ στη Μελβούρνη, η αποστολή του τριφυλλιού έσπευσε να συναντήσει τους Ελληνες ομογενείς και στο πρώτο… Meet & Greet εγένετο αποθέωση! Αποστολή στη Μελβούρνη: Βασίλης Παπαθεοδώρου

Η... ελλιπής αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14/9) στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να παίρνουν μια πρώτη... δόση από την αγάπη του κόσμου και των ομογενών.

Το πρώτο γκρουπ των «πρασίνων» που έφτασε στην Μελβούρνη ένιωσε από πρώτο χέρι το κύμα αγάπης, με τους ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας να «τρελένονται» βλέποντας μπροστά τους, τους Ναν, Γκραντ και Ρογκαβόπουλο.

Οικογένειες, Έλληνες μετανάστες, ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς υποδέχθηκαν με πολύ θερμό τρόπο τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους επικεφαλής αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Με κασκόλ στα χέρια αλλά και φανέλες που φορούσαν μεγάλα αλλά και μικρά παιδιά έδειξαν την αγάπη τους για την ομάδα σε μια σπάνια στιγμή καθώς για τους Ελληνες ομογενείς είναι μια ανεπανάληπτη εικόνα να υποδέχονται στην Αυστραλία μια ελληνική ομάδα.

Ο Κέντρικ Ναν άκουσε μέχρι και στη… Μελβούρνη το όνομα του να γίνεται σύνθημα, ο Τζέριαν Γκραντ, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου εκπροσώπησαν τους αθλητές καθώς το δεύτερο γκρουπ ξεκινά από την Αθήνα αύριο για την Αυστραλία.

Ολοι οι παίκτες τέθηκαν στη διάθεση των Ελλήνων για να υπογράψουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Δείτε φωτογραφίες από το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: