Η Φινλανδή του Eurobasket που έγινε Viral για την αγάπη της στον ΠΑΟΚ μιλάει στο SDNA - «Πέρασα μία υπέροχη χρονιά στο Παλατάκι»

H Άνι Μακίταλο μιλά στο SDNA για την αγάπη της προς στον ΠΑΟΚ και τη συνέντευξη που έγινε... viral στο Eurobasket της Λετονίας.

Viral στα ελληνικά social media έγινε η Φινλανδή φίλαθλος η οποία πριν το παιχνίδι με την Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Λετονίας, έδωσε συνέντευξη σε εγχώριο μέσο και εξέφρασε την αγάπη της για τον ΠΑΟΚ!

«Πάμε ΠΑΟΚ, σπουδαία ομάδα και υπέροχη πόλη η Θεσσαλονίκη, λατρεύω την πόλη. Οι καλύτεροι οπαδοί στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πολλοί πίστεψαν πως αυτό οφείλεται σε κάποια τυχαία σύνδεση με τον Δικέφαλο, ή σε κάποια επίσκεψή της στην Τούμπα εν καιρώ διακοπών, όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Η Άνι Μακίταλο αγωνίστηκε στο μπάσκετ γυναικών του ΠΑΟΚ την σεζόν 2021-2022 όπου έγραψε πολύ καλά νούμερα, όμως προς το τέλος της σεζόν ήταν πολύ άτυχη και υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα η πορεία της στα ασπρόμαυρα να τελειώσει άδοξα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έμεινε ούτε έναν χρόνο στη Θεσσαλονίκη, συνδέθηκε πολύ με τον κόσμο του Δικεφάλου, βρισκόμενη σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του αντρικού τμήματος στο Παλατάκι, ενώ παράλληλα επισκέφτηκε την Τούμπα σε αρκετούς αγώνες.

Το SDNA επικοινώνησε με την Φινλανδή μπασκετμπολίστρια, η οποία εξέφρασε ξανά την αγάπη της για τον ΠΑΟΚ, ενώ μοιράστηκε την εμπειρία της ως φίλαθλος στο παιχνίδι με την Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο και γενικά στο Eurobasket της Ρίγας.

- Άνι, πες μας λίγα λόγια για την αγάπη σου στον ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις που έκανες στη Λετονία:

«Είχα πραγματικά έναν υπέροχο χρόνο στη Θεσσαλονίκη! Απόλαυσα την πόλη αλλά και γενικά ολόκληρη την Ελλάδα. Πανέμορφη χώρα, με όμορφους, ζεστούς και καλόκαρδους ανθρώπους παντού.

Ήταν σπουδαίο που έπαιξα για έναν θρυλικό σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους με τους οποίους διατηρώ ακόμη επαφή και έχω επισκεφθεί ξανά πολλές φορές από τότε που έφυγα, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας! Πολλή αγάπη για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα».

- Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έπαθαν... πλάκα βλέποντας τις δηλώσεις σου στη Λετονία και την αγάπη που έδειξες για τον σύλλογο, πολλοί μάλιστα δεν γνώριζαν για το πέρασμά σου από το μπασκετικό τμήμα, το μήνυμά σου για τον κόσμο του Δικεφάλου, τι θυμάσαι από αυτούς;

«Ο ΠΑΟΚ έχει μια σπουδαία ιστορία στον αθλητισμό, ήταν τιμή μου που υπήρξα κομμάτι της και αγαπώ το πάθος που είχα την ευκαιρία να δω από τους φιλάθλους! Στέλνω πολλή αγάπη, θα επιστρέψω ξανά, και μάλιστα πιο σύντομα απ’ ό,τι νομίζετε».

- Ποια ήταν η εμπειρία σου από τον μικρό τελικό της Ελλάδας με τη Φινλανδία όπου η χώρα σου ηττήθηκε στο νήμα;

«Η Ελλάδα άξιζε σίγουρα τη νίκη! Ήταν μια σπουδαία ανατροπή από τη Φινλανδία και, παρόλο που δεν κατακτήσαμε μετάλλιο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί την επόμενη φορά!».