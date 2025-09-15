Μιχάλης Μελής: «Ημέρα χαράς και περηφάνιας για όλους τους Έλληνες»

Ο Πρόεδρος του Δ.Στης Stoiximan GBL Μιχάλης Μελής μίλησε για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σημειώνοντας πως είναι ημέρα χαράς και περηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Μιχάλης Μελής:

«Ημέρα χαράς και περηφάνιας ξημέρωσε για ολόκληρη την Ελλάδα και αυτό οφείλεται στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του που έβαλαν την Εθνική μας ομάδα στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια. Αυτή η σπουδαία επιτυχία αντανακλά σε ολόκληρη την ελληνική καλαθοσφαίριση και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι έβαλαν το λιθαράκι τους, ώστε η «Επίσημη Αγαπημένη» να είναι στις κορυφαίες ομάδες του Eurobasket 2025.

Θέλω να συγχαρώ προσωπικά κι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, τους προπονητές, τους παίκτες, το επιτελείο και φυσικά τη Διοίκηση της ΕΟΚ και τον πρόεδρο κ. Βαγγέλη Λιόλιο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ευχόμαστε να έρθουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον για την Ελλάδα και η Greek Basketball League θα συνεχίσει να συμβάλει τα μέγιστα για το αγαπημένο μας άθλημα».