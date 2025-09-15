Ηρακλής: Ενισχύθηκε στη ρακέτα με τον Λάμπρεχτ, αναμονή για το θέμα του Φάντερμπερκ

Την απόκτηση του Τιμ Λάμπρεχτ ανακοίνωσε ο Ηρακλής, ενισχύοντας έτσι τη θέση του σέντερ. Σε αναμονή οι «κυανόλευκοι» για το ζήτημα του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ.

Ο Λάμπρεχτ (27χρ., 2,08μ.) αποτελεί τον έβδομο ξένο της ομάδας και υπέγραψε με τον Ηρακλή συμβόλαιο έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Φάντερμπερκ. Με τον τελευταίο προέκυψε ένα πρόβλημα και προς το παρόν δεν μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Γιώργου Σιγάλα, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να "τρέχουν" τις εξελίξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Tim Lambrecht, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας. Ο Βέλγος παίκτης γεννήθηκε στο Leuven στις 15 Ιανουαρίου του 1998. Έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Πρώτη του ομάδα ήταν η Oostende, στην οποία αγωνίστηκε για μια τετραετία (2015-2019). Με την ομάδα της Οστάνδης κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (2016-2019) και δύο Κύπελλα Βελγίου (2016-2018). Την επόμενη σεζόν (2019-2020) φόρεσε τη φανέλα των Leuven Bears της ιδιαίτερης πατρίδας του, έχοντας 4,3 πόντους και 4,4 ριμπάουντ σε 16 παιχνίδια. Τη διετία 2020-2022 έπαιξε στη Spirou Charleroi. Την πρώτη χρονιά (2020-2021) μέτρησε 13,5 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 28 παιχνίδια. Τη δεύτερη χρονιά (2021-2022) τα νούμερα του ήταν: 7,6 πόντοι, 5,6 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, σε 33 αναμετρήσεις στη βελγική λίγκα.

Μετά από επτά σεζόν σε ομάδες της πατρίδας του βγήκε εκτός των συνόρων του Βελγίου, καθώς συμφώνησε με τη λιθουανική Nevezis για τη σεζόν 2022-2023. Σε 35 ματς είχε απολογισμό 13 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ. Παρέμεινε στη Λιθουανία και την επόμενη χρονιά (2023-2024) για λογαριασμό της Neptunas, πετυχαίνοντας 6,2 πόντους, παίρνοντας 3,9 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2,2 ασίστ σε 34 αγώνες.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν παίκτης της Stal Ostrów Wielkopolski, με την οποία είχε 12,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 29 παιχνίδια στο πολωνικό πρωτάθλημα»