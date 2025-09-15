Ο Γιάννης «έπιασε» Χριστοδούλου και κυνηγά το ρεκόρ του Γκάλη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας παίκτης με δύο συμμετοχές στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket, με τον Greak Freak να πιάνει τον Φάνη Χριστοδούλου και να κυνηγά το ρεκόρ του Γκάλη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τον Greak Freak να πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις στο τουρνουά.

Ο Έλληνας σταρ μέτρησε 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 1.1 κλέψιμο, 0.9 μπλοκ και 31.6 βαθμούς στην αξιολόγηση και όπως ήταν λογικό κέρδισε μια θέση στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης εκεί όπου βρίσκονται επίσης οι Βάγκνερ, Σενγκούν, Ντόντσιτς και ο MVP Σρέντερ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα του Eurobasket, καθώς το είχε πετύχει και το 2022. Έτσι, «έπιασε» τον Φάνη Χριστοδούλου στις 2 κορυφαίες πεντάδες, ενώ πλέον βρίσκεται στο «κυνήγι» του Νίκου Γκάλη, που φιγουράρει στην πρώτη θέση με 4 κορυφαίες πεντάδες.

Αναλυτικά όλοι οι Έλληνες που έχουν βρεθεί σε κορυφαία πεντάδα EuroBasket: