Έντι Τζόνσον για Γιάννη: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»

Ο Έντι Τζόνσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο της Εθνικής στο EuroBasket, τονίζοντας ότι μόνο όποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα καταλαβαίνει το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε τις δηλώσεις και την συγκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου για την Εθνική μας ομάδα.

Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» τη σεζόν 1994/95, έγραψε σε ανάρτησή του:

«Δεν αστειεύεται. Πρέπει να ζήσεις και να παίξεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό σε αυτή την υπέροχη χώρα! Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα εκεί!».