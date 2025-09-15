Έντι Τζόνσον για Γιάννη: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»

Ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε τις δηλώσεις και την συγκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου για την Εθνική μας ομάδα.
Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» τη σεζόν 1994/95, έγραψε σε ανάρτησή του:
«Δεν αστειεύεται. Πρέπει να ζήσεις και να παίξεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό σε αυτή την υπέροχη χώρα! Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα εκεί!».
He is not kidding. You have to experience living and playing in Greece to understand the passion and loyalty in regard to sports in that beautiful Country! I loved my time there! https://t.co/984mbgxiik— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) September 14, 2025