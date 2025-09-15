Κάραϊτσιτς: «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στον Νίκο Ζήση για την τρίτη θέση»

Ο τεχνικός του Άρη Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς έδωσε συγχαρητήρια στην Εθνική και τον Νίκο Ζήση για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευρωμπάσκετ, ενώ μίλησε και για το φιλικό του Άρη με τον Ηρακλή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αρχικά πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, είναι μεγάλο κατόρθωμα για το ελληνικό μπάσκετ και όσους εμπλέκονται σε αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια ειδικά στον General Manager της ομάδας μας, Νίκο Ζήση αλλά και σε όλο το προπονητικό σταφ της ομάδας και σε όλους τους παίκτες.

Για το παιχνίδι της ομάδας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους μας που έδειξαν τι ομάδα είναι ο Αρης. Είναι σημαντικό να μας υποστηρίζουν ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά γιατί ξέρουμε ποιοι είναι και πάντα θα εκτιμάμε την υποστήριξη τους. Σ’ αυτά τα δύο φιλικά που παίξαμε και εγώ και οι παίκτες μου είμαστε ενθουσιασμένοι από την εικόνα του κόσμου. Θέλουμε να μείνουν στο πλευρό μας και στα καλά και στα άσχημα και να είναι υπομονετικοί. Σχετικά με το παιχνίδι, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί είμαστε μία καινούρια ομάδα. Παίξαμε καλύτερα επιθετικά αλλά όχι τόσο καλά στην άμυνα. Όμως, τα δύο αυτά φιλικά μας βοήθησαν να γνωριστούμε καλύτερα σαν ομάδα. Ευχαριστώ τον σύνδεσμο διαιτητών που οργάνωσε αυτό του τουρνουά».

Για το αν είναι ευχαριστημένος από αυτήν τη διοργάνωση:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι ήμασταν καλοί οικοδεσπότες. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα το ελληνικό μπάσκετ και τις ομάδες. Είναι πολύτιμη εμπειρία για εμένα αλλά και για την ομάδα συνολικά».

Για το αν θεωρεί ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση με βάση τα συμπεράσματα που έχει βγάλει μέχρι στιγμής:

«Τα συμπεράσματα που έχω βγάλει είναι παρόμοια με αυτά που είπα μετά τον προχθεσινό αγώνα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και γενναίοι και να μην βιαστούμε να πάρουμε αποφάσεις. Θα αξιολογήσουμε τους παίκτες μας, αλλά και εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου. Η υπομονή θα είναι το μότο μας αυτή τη σεζόν για να χτίσουμε κάτι μακροπρόθεσμο».