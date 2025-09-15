Ιμπραχίμαγκιτς: «Δείξαμε χαρακτήρα, πραγματικός ηγέτης ο Σρέντερ»

Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, έβγαλε το καπέλο στον χαρακτήρα των παικτών του και ειδικά στον αρχηγό Σρέντερ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είδαμε την ποιότητα αυτής της ομάδας. Ο χαρακτήρας της ομάδας μας έχει σφυρηλατηθεί από δύσκολες καταστάσεις και καλές πορείες σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ακόμη κι όταν μείναμε πίσω στο σκορ στην τελευταία περίοδο, μείναμε ενωμένοι και ψύχραιμοι, βρήκαμε τις λύσεις και κερδίσαμε. Ο κόουτς Μουμπρού μάς έλειψε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά τον περιμέναμε, δουλεύαμε όλοι μαζί σαν ομάδα και ευχόμαστε να είναι πλέον όλο και καλύτερα.

Για τον Σρέντερ: Ο Σρέντερ είναι πραγματικός ηγέτης, πάντα δίνει τα πάντα για την εθνική ομάδα και θέλει να είναι εδώ κάθε καλοκαίρι για να βοηθά την ομάδα να έχει επιτυχίες. Λατρεύει να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και στο τέλος ήταν καθοριστικός».