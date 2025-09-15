Η ομιλία Σπανούλη στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Θα είμαι πάντα δίπλα σας» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε μια συγκινητική ομιλία στους παίκτες της Εθνικής, μετά την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Οι Έλληνες διεθνείς, μάλιστα μετά το τέλος της ομιλίας του ομοσπονδιακού προπονητή, τον αποθέωσαν και το σκηνικό ολοκληρώθηκε με... μπουγέλωμα στον Βασίλη Σπανούλη.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο για φέτος. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα και όλο το σταφ. Για μένα προσωπικά κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά.

Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο, αλλά παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ. Ακόμη μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Σε όλο το τουρνουά είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Εύχομαι από καρδιάς να πετύχετε τους στόχους σας με τις ομάδες σας.

Θα είμαι πάντα δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε σαν φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό για εσάς», ανέφερε στην ομιλία του προς του παίκτες της Εθνικής ο Βασίλης Σπανούλης.