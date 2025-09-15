Όσμαν: «Να επιστρέψουμε πιο δυνατοί»

Ο Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του μετά το τέλος του μεγάλου τελικού κόντρα στην Γερμανία, τόνισε ότι η ομάδα θα επιστρέψει πιο δυνατή, προσθέτωντας πως είναι περήφανος για όλους τους παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Γερμανία είχε ένα πολύ καλό τουρνουά και συγχαρητήρια. Είχαμε τον έλεγχο αλλά τον χάσαμε στο τέλος. Είμαι περήφανος για όλους στην ομάδα. Είμαστε στεναχωρημένοι.

Μετά από 24 χρόνια ήμασταν ξανά στον τελικό. Θέλαμε να φέρουμε τον τίτλο στην Τουρκία. Πρέπει να κρατήσουμε τα κεφάλια μας ψηλά και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Για τον τραυματισμό του και την αποθεραπεία: «Θα δούμε, δεν υπάρχει κάτι να πούμε τώρα»

