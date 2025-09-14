Αταμάν: «Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι - Όταν χάνω δε βλέπω κάτι θετικό»

Φανερά απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου ο Έργκιν Αταμάν δεν είχε όρεξη για πολλές δηλώσεις.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων μετά τον χαμένο τελικό του Eurobasket κόντρα στη Γερμανία:

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν έχω πολλά να πω. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε το παιχνίδι. Είχαμε τον έλεγχο. Συγχαρητήρια στη Γερμανία για τον τίτλο».

Για το τρίποντο του Σενγκούν στο τέλος: «Δε μου αρέσει να κάνω σχόλια για αποφάσεις των παικτών μου. Ο Σενγκούν πήρε αυτά τα σουτ».

Για το αν κρατάει κάτι θετικό από το τουρνουά: «Οταν χάνω δε βλέπω κάτι θετικό. Ισως αύριο να αναλύσουμε το τουρνουά. Δεν κρατάω κάτι θετικό τώρα».

