Γιάννης και Σενγκούν δεν αντάλλαξαν χειραψία στην βράβευσή τους

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια κατά τη βράβευσή τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία κατέκτησε τον τίτλο, με την Τουρκία να μένει ως φιναλίστ, ενώ η Ελλάδα έφτασε στο χάλκινο μετάλλιο.

Στην ανακοίνωση της καλύτερης πεντάδας, μέλη της οποίας αναδείχθηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν, οι δυο τους δεν αντάλλαξαν χειραψία, σε αντίθεση με τον Ντένις Σρέντερ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρέντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε καποια κίνηση προς τον Σενγκούν.

Υπενθυμίζονται κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» τον Έλληνα σούπερσταρ, με τον τελευταίο να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Μάλιστα και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!