MVP του Eurobasket ο Ντένις Σρέντερ (vid)

Ο Ντένις Σρέντερ κέρδισε το βραβείο του MVP του φετινού Eurobasket.

O... εγκέφαλος και άσος της γερμανικής εθνικής ομάδας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης έχοντας σε 9 παιχνίδια 20,3 πόντους, 7,2 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στον τελικό δε, όπου ήταν ο καθοριστικός παίκτης στα τελευταία λεπτά, είχε 16 πόντους 12 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

DENNIS THE MENACE IS THE #EUROBASKET 2025 MVP! pic.twitter.com/y08ckoucnx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

